"Киевгорстрой" готов участвовать в программе "50 на 50"

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» готово участвовать в киевской программе строительства жилья по принципу 50/50.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

«Мы готовы участвовать в программе 50/50 и подали свои предложения Киеву», - сказал он.

В.МОЖАР напомнил, что программа предполагает строительство доступного жилья, при которой 30% его стоимости оплачивается из государственного бюджета, 20% берет на себя город, а остальные 50% оплачиваются покупателем квартиры.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году работники бюджетной сферы столицы будут иметь возможность приобрести жилье, уплатив 50% его стоимости.

По словам первого заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА, сейчас государство реализует программу строительства доступного жилья по схеме «70 на 30», то есть 30% от стоимости жилья платится из государственного бюджета. Столичная власть приняла решение о дальнейшем строительстве жилья на условиях: 30% стоимости оплачивается из государственного бюджета, а еще 20% – из городского. Таким образом, работники бюджетной сферы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и находящиеся на квартирной очереди, будут платить только 50% от стоимости жилья.