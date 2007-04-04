Верховная Рада не пустила иностранные войска на территорию Украины

Верховная Рада Украины отказалась поддержать проект закона об одобрении решения Президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2007 году для участия в многонациональных военных учениях.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 5 из 255 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

На заседании парламента данный законопроект не представлял министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО или другое должностное лицо из министерства обороны.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий САМОЙЛЕНКО, А.ГРИЦЕНКО сказал, что будет выполнять «только приказы Главнокомандующего».

Во время обсуждения законопроекта отмечалось, что в сложившейся ситуации нецелесообразно допускать в Украину вооруженные силы других государств для военных учений.

Проектом закона предлагается одобрить решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2007 году для участия в двусторонних украинско-российских учениях дежурных сил по противовоздушной обороне Воздушных Сил Вооруженных Сил Украини и Военно-Воздушных Сил Российской Федерации, украинско-бельгийских тактических учениях, многонациональных военных учениях “Репид Трайдент – 2007”, “Комбайнд Еффорт – 2007” и “Си Бриз – 2007”.