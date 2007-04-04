Конституционный Суд начал рассмотрение закона об императивном мандате

Конституционный Суд Украины начал слушание дела по поводу конституционности закона об императивном мандате для народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила первый заместитель министра Кабинета министров Елена ЛУКАШ.

«Сейчас они начинают слушать дело по императивному мандату, по всем остальным резонансным вопросам они определятся», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 50 народных депутатов Украины подали в КС конституционное представление относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) частей пятой, шестой статьи 13 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", части четвертой статьи 61 Регламента Верховной Рады Украины и относительно официального толкования положений пункта 6 части второй, части шестой статьи 81, части шестой статьи 83 Конституции Украины, части четвертой статьи 13 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины".