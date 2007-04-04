Состоится пресс-конференция о ходе работ на ”Мистецьком арсенале”

5 апреля в 17-00 состоится пресс-конференция о ходе работ по созданию культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". Участники: Александр Быструшкин, руководитель Главной службы гуманитарной политики и по вопросам сохранения национального культурного достояния Секретариата Президента Украины; Анатолий Антонюк, директор УГНОПИ "УкрНИИпроектреставрация"; Николай Орленко, президент корпорации "Укрреставрация". Телефоны: 255-75-38; 067-52-888-53 до 15-00 5 апреля.

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