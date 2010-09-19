Водителя "газели" нашли за рулем с оторванной головой

Житель Петербурга покончил жизнь самоубийством, по версии милиции, оторвав себе голову. Как сообщает Фонтанка.ру, тело мужчины без головы было обнаружено на водительском сидении странно стоящей "газели".

Уголовного дела, скорее всего, не будет, поскольку правоохранительные органы считают, что смерть 28-летнего мужчины не носила криминального характера. А именно: мужчина завязал себе на шее петлю, а другой конец веревки привязал к опоре моста. Он сел за руль своей машины, выпустив веревку в открытое окно и нажал на газ.

Причины, толкнувшие его на подобные действия, пока неизвестны.

Ранее, в ночь на 18 сентября, сотрудники милиции осмотрели подозрительную «газель». В ней они обнаружили тело хозяина машины - 28-летнего мужчины - без головы. Голову нашли в нескольких десятках метров от места парковки авто - привязанной к металлической конструкции.