Дед Хасан жив

73-летний Аслан Усоян, известный в криминальных кругах как Дед Хасан, и его охранник выжили после покушения, совершенного в центре Москвы. Об этом заявил журналистам представитель Следственного комитета при прокуратуре РФ.

По данным РИА Новости, Деда Хасана доставили в Боткинскую больницу, где его оперируют. У него сквозное ранение брюшной полости, жизненно важные органы не задеты.

У въезда на территорию больницы дежурят около 20 бойцов ОМОНа. К больнице подъезжали несколько черных машин представительского класса с тонированными стеклами.