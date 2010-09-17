Дед Хасан жив

00:42, 17 сентября 2010
Общество
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Следователь говорит: слухи о смерти преувеличены

73-летний Аслан Усоян, известный в криминальных кругах как Дед Хасан, и его охранник выжили после покушения, совершенного в центре Москвы. Об этом заявил журналистам представитель Следственного комитета при прокуратуре РФ.

По данным РИА Новости, Деда Хасана доставили в Боткинскую больницу, где его оперируют. У него сквозное ранение брюшной полости, жизненно важные органы не задеты.

У въезда на территорию больницы дежурят около 20 бойцов ОМОНа. К больнице подъезжали несколько черных машин представительского класса с тонированными стеклами.

 

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