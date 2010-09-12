Взрыв газа в Краматорске: погиб человек

13:56, 12 сентября 2010
Общество
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Нарушение правил эксплуатации

Вчера в г. Краматорске Донецкой области в пятиэтажном жилом доме, в квартире на четвертом этаже, из-за нарушения правил эксплуатации газовой плиты, произошел взрыв бытового газа, в результате чего погиб 1 человек, взрывной волной выбита оконная рама.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, в результате взрыва возгорания и разрушения несущих конструкций здания не произошло.

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