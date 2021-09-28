Известно, что женщина - спортсменка-любительница.

40-летняя украинка, мама четырех сыновей Зоряна Богдан произвела фурор на конкурсе красоты "Mrs. Europe".

Женщина одержала победу в номинациях "Mrs.Sport" и "Mrs.Mother of Europe", сообщается на странице Woman Eastern Europe в Faceebok.

Читайте также"Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко: Крупные конкурсы красоты дискриминируют женщин. И это нужно изменитьКонкурс проходил в Таллине, Эстония. За победу боролись 14 красавиц из 11 стран.

"Зоряна, спасибо вам большое за искренность, доброту, врожденную скромность, острый ум и, несомненно, красоту, – за все те черты, которыми вы покорили наши сердца и всей Европы!"- говорится в сообщении.

Как сообщает "Львовский портал", по образованию Зоряна Богдан – финансист, в сфере работает почти 20 лет. Она - мама четырех сыновей. Также женщина - основательница спортклуба "Мальвы". В этом году его участникам удалось впервые организовать настоящий забег – Malvy Flower Power Virtual Run.

Как сообщал УНИАН, в мае в Доме официальных приемов правительств состоялась церемония награждения победительниц Национальной премии "Лучшая украинка в профессии".

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Автор: Ольга Робейко