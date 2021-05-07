Елизавета Ястремская, которая представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", уже прибыла в Майами.
Об этом в Instagram сообщили представители "Мисс Украина Вселенная".
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Как сообщается, 28-летняя красавица уже заселилась в отель, где будет проходить конкурс, и сдала тест на коронавирус.
"После теста каждая участница отправляется в свой персональный номер, где сможет дождаться результатов. Если результат отрицательный, участница сможет продолжать участие в конкурсе", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на время конкурса участницы и организаторы будут оставаться в отеле, чтобы минимизировать риски заражения.
Напомним, Ястремская только с третьей попытки получила возможность представить Украину. Ранее девушке также отказали в визе в США из-за того, что ее родная сестра вышла замуж за гражданина США и проживает с ним в Майами. Но сейчас ситуация разрешилась.
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