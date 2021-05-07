Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" будет представлять 28-летняя Елизавета Ястремская.

Елизавета Ястремская, которая представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", уже прибыла в Майами.

Об этом в Instagram сообщили представители "Мисс Украина Вселенная".

Читайте такжеУкраинка поборется за титул "Мисс Вселенная" в Майами

Как сообщается, 28-летняя красавица уже заселилась в отель, где будет проходить конкурс, и сдала тест на коронавирус.

"После теста каждая участница отправляется в свой персональный номер, где сможет дождаться результатов. Если результат отрицательный, участница сможет продолжать участие в конкурсе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на время конкурса участницы и организаторы будут оставаться в отеле, чтобы минимизировать риски заражения.

Напомним, Ястремская только с третьей попытки получила возможность представить Украину. Ранее девушке также отказали в визе в США из-за того, что ее родная сестра вышла замуж за гражданина США и проживает с ним в Майами. Но сейчас ситуация разрешилась.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская