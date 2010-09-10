В выходные Украине обещают тепло

В выходные в Украине будет тепло - 20-25°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 11 сентября в Украине небольшая облачность. Без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 5-10° тепла, на Закарпатье, в Крыму и на юге Одесской области - 9-14°; днем - 20-25°, на Прикарпатье и Волыни - 16-19°.

В Киевской области небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 5-10°, днем - 20-25°.

В Киеве небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 6-8°, днем - 21-23°.

10 сентября температура воды в Черном и Азовском морях - 19-24°, возле Геническа - 16°, в Днепре возле Киева - 17°.