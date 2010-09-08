В Борисполе стреляли в депутата Киевского облсовета

Сегодня неизвестное лицо в городе Борисполь ранило из огнестрельного оружия депутата Киевского областного совета Владимира МЕЛЬНИКА (1952 года рождения).

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киевской области, инцидент произошел около 7.00, когда мужчина осуществлял утреннюю пробежку на центральной улице Борисполя - Киевский шлях - в направлении от своего жилища к центральному стадиону.

Как отметили в ЦОС, в какой-то момент сзади него прозвучали два выстрела, как выяснилось позднее, из охотничьего оружия. В результате этого депутат получил ранения дробью обеих ног и был госпитализирован.

Как отметили в областной милиции, В.МЕЛЬНИК в Киевском облсовете является внефракционным депутатом, но был избран в него по спискам БЮТ.

В настоящее время В.МЕЛЬНИК не выдвигает версий, что могло бы стать причиной инцидента, отмечая, что у него нет врагов. Возбуждено уголовное дело по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.