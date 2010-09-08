Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,97 грн./долл. Курс покупки доллара в банках сегодня повысился на 0,2% по сравнению с 7 сентября, продажи – на 0,3%, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 0,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,02/10,18 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,94-10,13 грн./евро, по продаже – в пределах 10,13-10,25 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 7 сентября, понизился на 0,2% и сегодня составляет 0,2511/0,2583 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2440-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2630 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., курс продажи – 7,97 грн./долл. Курс повысился со вчерашнего дня на 0,2%.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня понизился на 0,5% и сегодня составляет 10,04/10,18 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,96-10,13 грн./евро, по продаже – в пределах 10,13-10,25 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы немного понизился, по сравнению с 7 сентября, и сегодня составляет 0,2520/0,2587 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2440-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2630 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,91/7,97 грн., евро – 10,00/10,25 грн., рубль – 0,2400/0,2590 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,91/7,96 грн., евро – 10,05/10,30 грн., рубль – 0,2510/0,2620 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,92/7,96 грн., евро – 9,95/10,25 грн., рубль – 0,2520/0,2600 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 8 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9082, к евро – 10,07821, к российскому рублю – 0,25733.