Костел в Днепропетровске попал под арест

Днепропетровский римско-католический приход св. Иосифа не может оформить право собственности на местный костел из-за ареста, наложенного на здание Луганским областным хозяйственным судом. Об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил староста костела святого Иосифа Валерий ГМЫРКО.

По его словам, после того, как приход обратился в БТИ для оформления права собственности на костел, неожиданно выяснилось, что на здание наложен судебный арест по иску корпорации Dugsbery (США) для обеспечения спора со своим контрагентом.

„Храм стоит без крыши и продолжает разрушаться. Однако из-за отсутствия документов на право собственности мы не можем начать ремонт костела”, - отметил В.ГМЫРКО.

Староста римско-католического прихода отметил, что ситуацией вокруг костела в Днепропетровске заинтересовались депутаты Европарламента.

Как сообщал УНИАН, костел был построен в 1877 г. на средства католической общины города.

В 1998 г. Днепропетровский облсовет продал здание костела иностранной компании. Последним владельцем костела была компания Dugsbery Incorporated (США).

В ноябре 2009 г. Высший хозяйственный суд Украины подтвердил право собственности римско-католической общины св. Иосифа на помещение костела.