Владелец ТЦ из-за финансовых проблем подорвал себя гранатой

В пригороде Харькова найдено тело владельца одного из торговых центров города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 7 сентября оператору службы «102» поступило сообщение от работника одного из торговых центров города Харькова о том, что в лесополосе, неподалеку от окружной дороги, он обнаружил труп.

Во время осмотра места события работники милиции обнаружили тело погибшего 50-летнего жителя Харькова, директора одного из торговых центров города.

Первый заместитель начальника Главного управления МВДУ в Харьковской области Николай ФОМЕНКО проинформировал, что, по предварительным заключениям, этот человек покончил жизнь самоубийством.

По словам Н.ФОМЕНКО, на данный момент проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств и мотива этого происшествия.

Информированный источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту УНИАН, что погибший – директор сети «Трех китов» взорвал себя гранатой. Вероятная версия самоубийства – финансовые проблемы бизнесмена. По данным собеседника агентства, тело директор нашел его водитель.