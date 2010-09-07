Арестован начальник управления КГГА

В Генеральной прокуратуре Украины подтверждают информацию о взятии под стражу по решению суда начальника Главного управления охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Руслана КУХАРЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, Р.КУХАРЕНКО взят под стражу по решению суда в рамках уголовного дела в отношении выявленных нарушений в его служебной деятельности.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Печерский районный суд Киева 2 сентября принял решение о взятии под стражу Р.КУХАРЕНКО.

Чиновник задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).