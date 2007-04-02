Тимошенко не видит политики в аварии, в которой пострадал Шкиль

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко не видит политической подоплеки в аварии, которая произошла в ночь с субботы на воскресенье, в которой пострадал народный депутат от БЮТ Андрей Шкиль. Об этом она сказала в эфире программы "Час" на «5 канале».

Тимошенко также выразила соболезнования семьям погибших в аварии.

"Во-первых - это трагедия, как любая авария, особенно если погибли люди. - Сказала Тимошенко. - Это просто страшная трагедия. И я не думаю, что там нужно искать какие-то политические или любые другие корни. На сколько нам известно - человек, который был за рулем в другой машине грубо нарушил правила дорожного движения, - разворачивался посредине дороги... Я хочу выразить искренние соболезнования семьям, которые потеряли двух человек... Я просто не могу постичь, которое это горе. Потому хотела бы выразить искреннее сожаление".

Также в эфире программы "Час" на 5 канале врач подтвердил, что Шкиль был за рулем трезвым.

Михаил Лукасевич, хирург сказал, что "состояние его (Шкиля) стабильно, средней тяжести, угрозы жизни нет. (...) У нас все пациенты осматриваются наркологом. Он тоже был осмотрен. Вывод - трезвый".

Водитель, который был в другой машине, делал левый поворот и пересек двойную осевую линию, что запрещено правилами. Эту информацию подтвердил "5 каналу" заместитель министра внутренних дел Василий Мармазов. Был ли этот водитель трезвым за рулем - экспертиза проведена, но о ее результатах будет сообщено позже, - сообщил Мармазов. Течение следствия он комментировать отказался, ссылаясь на незавершенные следственные действия.