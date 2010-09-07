Польша вдвое повысила прогноз роста ВВП – до 3,3%

Министерство экономики Польши повысило прогноз роста ВВП страны в текущем году с прогнозированных ранее 1,6% до 3,3%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, основанием для пересмотра годового прогноза стал более высокий рост ВВП в первом и втором кварталах текущего года.

Кроме того, Минэкономики повысило прогноз роста промышленного производства с 8% до 11%.

В то же время аналитики министерства снизили прогноз роста в строительной отрасли с 3% до 1%.

Потребление в Польше в текущем году, по оценкам министерства, увеличиться на 2,8%, а частное потребление – на 2,7%.

Как сообщал УНИАН, рост польского ВВП во втором квартале текущего года ускорился до 3,5% с 3% в первом квартале.

В первом квартале кризисного 2009 года польская экономика выросла на 0,8%, во втором – на 1,1%.

Справка УНИАН. Польша в прошлом году стала единственной страной Евросоюза, продемонстрировавшей рост ВВП. Благодаря 1,7% роста экономики поляки впервые вошли в шестерку крупнейших экономик ЕС.

В 2008 году рост польского ВВП замедлился до 5% с 6,5% в 2007 году.