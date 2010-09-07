В Закарпатье стартовала программа ЕС по управлению отходами

В Закарпатье стартовала программа Европейского Союза по управлению отходами.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера в области презентовали и дали официальный старт региональному проекту «Управление отходами - ЕПДП Восточный регион».

Национальный координатор проекта Алексей ЯРОШЕВИЧ сообщил, что проект финансируется Евросоюзом с целью совершенствование управления отходами в восточных странах Европейской программы добрососедства и партнерства (ЕПДП Восточный регион).

Координатор также добавил, что проект «Управление отходами - ЕПДП Восточный регион» имеет целью содействовать странам-партнерам в их усилиях по снижению рисков, возникающих из-за ненадлежащего управления отходами.

«Этот четырехлетний проект (5,9 млн. евро) является важной составляющей Восточной Региональной индикативной программы ЕС ЕПДП и будет внедрен во всех странах ЕПДП Восточного региона, а именно в: Азербайджане, Беларуси, Армении, Грузии, Молдове и Украине, а также в Российской Федерации. Эти средства будут распределены между всеми этими странами», - добавил А.ЯРОШЕВИЧ.

По его словам, в Украине для реализации проекта пилотным регионом выбрали Закарпатскую область. Намерения принять участие в проекте имели практически все регионы Украины. Закарпатье предпочли по нескольким причинам. Первая - потому что область имеет ряд экологических проблем, и, прежде всего, речь идет о предприятиях лесоперерабатывающей отрасли и Мужиевском золоторуднике. Кроме того, по словам координатора, в регионе постоянно происходят паводки, и вода нередко несет с собой мусор в Европу.

«Специфика Закарпатья - проблемы с пластиковыми бутылками. Да, безусловно, эта проблема существует и в других регионах Украины, но там те бутылки лежат на одном месте. С горного же Закарпатье пластмассовый хлам попадает в Европейский Союз. По этому поводу жалобы в различные европейские инстанции от Венгрии и Словакии поступают практически ежемесячно», - отметил А.ЯРОШЕВИЧ.

Он также добавил, что в перспективе за счет действия проекта запланировано достичь, прежде всего, полной инвентаризации существующих незаконных свалок в Закарпатской области. Кроме того, для Закарпатской области за средства ЕС будет разработана интегрированная стратегия по управлению отходами на 15 лет. Стратегию, разработанную для Закарпатья, можно будет применить для других областей Украины.

А.ЯРОШЕВИЧ также сообщил, что партнером проекта в Украине является Министерство охраны окружающей природной среды Украины. Основным бенефициаром в Закарпатской области является Закарпатская областная администрация. Также в реализации проекта примут участие Государственная инспекция по охране окружающей среды, Государственное управление по охране окружающей среды и природных ресурсов, Закарпатское управление водных ресурсов, Санитарно-эпидемиологическая служба региона, местные неправительственные организации.