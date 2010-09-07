Почему подорожал проезд в метро

КП “Киевский метрополитен” после увеличения стоимости проезда в метро ожидает ежемесячно получать дополнительно 5-6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на финансового директора «Киевского метрополитена» Юрия КОШМАКА.

«Благодаря увеличению стоимости проезда наше предприятие будет получать дополнительно 5-6 млн. грн. в месяц. Эти средства будут направлены, в первую очередь, на ремонт поездов, а также на погашение задолженности за потребленную электроэнергию», - сказал Ю.КОШМАК. Кроме того, добавил он, изменение тарифа значительно сократит время обслуживания пассажиров в кассах метрополитена.

По словам Ю.КОШМАКА, на сегодняшний день коммунальным предприятием закуплен 61 новый вагон, которые уже в ближайшее время будут направлены на Сырецко-Печерскую линию метрополитена для эксплуатации.

Как сообщалось, с 6 сентября проезд в киевском метрополитене подорожал с 1 грн. 70 копеек до 2 грн. В обращении остаются старые жетоны – голубые. Проездные билеты всех видов и приобретенные жетоны остаются действительными до завершения срока их использования.