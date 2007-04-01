Самым привлекательным мужчиной на Земле назван испанец (фото)

Самым привлекательным мужчиной на Земле признан испанец Хуана-Гарсия Постиго, передает 5 канал

Он завоевал титул "Мистер Мира - 2007".

Красавец так растрогался, что не мог сдержать слез. С испанцем заключили годовой контракт. На протяжении года вместе с Мисс Мира как посол доброй воли Постиго будет принимать участие в благотворительных и экологических кампаниях. Впервые за всю историю конкурс провели в Китае. Соперничали с испанцем 56 мужчин из разных стран мира. Среди них и двадцятипятилетний украинец Евгений Дудин, которому удалось выйти в полуфинал. С самого начала самые привлекательные мужчины планеты доказывали, что их красота заключается не только во внешности. Жюри оценивало умение готовить и упражняться в кунг-фу. Также засчитывали скорость реакции и прочность мышц. Второе место в конкурсе занял бразилец, а третье - китаец.