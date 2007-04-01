Самым привлекательным мужчиной на Земле назван испанец (фото)

12:50, 01 апреля 2007
Общество
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Украинец дошел до полуфинала

Самым привлекательным мужчиной на Земле признан испанец Хуана-Гарсия Постиго, передает 5 канал.

Он завоевал титул "Мистер Мира - 2007". 

Красавец так растрогался, что не мог сдержать слез. С испанцем заключили годовой контракт. На протяжении года вместе с Мисс Мира как посол доброй воли Постиго будет принимать участие в благотворительных и экологических кампаниях. Впервые за всю историю конкурс провели в Китае. Соперничали с испанцем 56 мужчин из разных стран мира. Среди них и  двадцятипятилетний украинец Евгений Дудин, которому удалось выйти в полуфинал. С самого начала самые привлекательные мужчины планеты доказывали, что их красота заключается не только во внешности. Жюри оценивало умение готовить и упражняться в кунг-фу. Также засчитывали скорость реакции и прочность мышц. Второе место в конкурсе занял бразилец, а третье - китаец. 

 

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