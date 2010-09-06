В Донецк прибыл экс-президент Ингушетии Аушев

21:56, 06 сентября 2010
Общество
1427 0

Завтра открытие памятника

Сегодня в Донецк прибыл экс-президент Республики Ингушетия Руслан АУШЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного совета, в аэропорту почетного гостя встречали председатель облсовета Андрей ШИШАЦКИЙ, Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО и представители афганских организаций Донецкой области.

В сообщении отмечается, что Р.АУШЕВ планирует завтра принять участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза, участнику войны в Республике Афганистан В.Арсенову.

Памятник установлен в Куйбышевском районе г. Донецка в сквере возле Дворца культуры им. Куйбышева.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter