Страховой медицины не стоит ждать скоро из-за коррупции?

Эксперты не исключают, что закон об обязательном медицинском страховании до сих пор не принят из-за коррупции.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина относительно намерений Министерства здравоохранения провести реформу отрасли.

В частности, министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК сообщил, что Минздрав разрабатывает ряд законопроектов, готовящих почву для введения в Украине обязательного медицинского страхования.

Между тем первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Вячеслав ПЕРЕДЕРИЙ высказал сомнения в скорой реализации планов Минздрава. «Если взять программу ЯНУКОВИЧА, медицинский раздел, то там чёрным по белому написано, что сейчас они не будут этим заниматься, что к страховой медицине, к закону о медицинском страховании, они перейдут в 2014 году. Поэтому ничего пока в масштабах страны не делается, и даже намёков нет. Это моё мнение и моё убеждение», - сказал народный депутат.

Глава подкомитета по вопросам медицинского страхования и контроля реализации государственных программ в сфере здравоохранения Комитета ВР по вопросам охраны здоровья Раиса СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО отметила, что законопроект «Об обязательном государственном медицинском страховании» исключает то, что медицина в Украине станет платной. «Она будет платной, но не для пациента, потому что за государственные деньги будут застрахованы все пенсионеры, а это 13 млн. - 33% населения Украины; будут застрахованы дети до 21 года, пока не закончат высшее образование, и будут застрахованы инвалиды детства. То есть, 51% людей Украины получат страховые полисы за счёт государственных денег. Те люди, которые работают, будут отчислять на медицинскую страховку в общий фонд медицины от 1,5%, 2%, 1% и 0,5% из заработной платы», - сказала народный депутат.

Р.СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО позитивно охарактеризовала данный законопроект. «Этот законопроект - на пользу людям, и он не принимается потому, что на закупке лекарств и оборудования воруются все деньги медицинской отрасли», - считает народный депутат.

Глава подкомитета ВР по вопросам адаптации медико-санитарного законодательства Украины к законодательству Европейского Союза Валерий КОНОВАЛЮК отметил, что законопроект давно в парламенте, однако для того, чтобы произвести в целом в системе здравоохранения кардинальные изменения, нужны дополнительные системные решения. «В первую очередь, это оптимизация расходов и исключительное усиление контроля за использованием бюджетных средств. То, что сегодня происходит в здравоохранении, – это глубочайшая коррупция, которая вызывает серьёзную обеспокоенность, потому что это влияет на состояние здоровья населения в Украине», - сказал он.

По мнению народного депутата, реформа в здравоохранении должна быть приоритетом в целом государственной политики Украины. «Ситуация в здравоохранении аналогична строительству детской «больницы будущего», когда чета ЮЩЕНКО пять лет назад собрала порядка 300 млн. И до сих пор даже фундамента нет. Мы видим, что в целом здравоохранение использовали как кормушку те чиновники, приближённые к первому лицу в государстве, которые безнаказанно, фактически, завышая в три-пять раз цены, вымывали из государства бюджетные деньги», - считает В.КОНОВАЛЮК.

Относительно того, что необходимо для реализации столь необходимой реформы, эксперт отметил: «Это эволюционный процесс. Мы ничего не придумываем – есть мировой опыт, и есть ряд стран европейских, таких как Испания, которые прошли этот путь очень быстро и добились колоссальных результатов. Для этого нужно кардинально изменить – не только в кадровом плане – руководство Министерства здравоохранения и в целом психологию чиновников, которые сегодня оперируют огромными деньгами, которые направляются на эти цели».

Также, по словам В.КОНОВАЛЮКА, «нужно сформулировать четкую концепцию, которая будет включать в себя несколько этапов реформы и развития здравоохранения. Это – оптимизация, это – усиление роли государства в контроле над использованием бюджетных средств, это – создание солидарной страховой системы финансирования здравоохранения и качества медицинских услуг».

«Я думаю, что это комплексная реформа, её нельзя провести, только приняв один закон. Тут нужны все механизмы, которые бы способствовали сегодня именно качественным преобразованиям в этой сфере», - сказал В.КОНОВАЛЮК.