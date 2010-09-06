Проезд в киевском метро подорожал до 2 гривен

Проезд в киевском метро с сегодняшнего дня подорожал до 2 грн.

Как сообщается на сайте КП “Киевский метрополитен”, в частности, с 6 сентября, согласно Распоряжению Киевской городской государственной администрации от 5 августа 2010 года № 569, в Киевском метрополитене вводится в действие новый тариф на одну поездку.

Теперь стоимость одного жетона составляет 2,00 грн., стоимость одной поездки по бесконтактной карточке составляет 2,00 грн.

Проездные билеты всех видов остаются действующими, их стоимость не изменяется. Приобретенные ранее жетоны (голубого цвета) являются действующими, отметили в метрополитене.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ заявлял, что проезд в киевском метро подорожает в середине сентября.

Также в конце августа заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО отмечал, что тариф 2 грн. на проезд в метро власть Киева введет после его проверки на соответствие экономически обоснованному уровню.

«Мы еще раз проверяем соответствие этого тарифа экономически обоснованному уровню, изучаем прибыльность и проблемные финансовые вопросы коммунального предприятия... Поэтому решение о введении тарифа в действие будет принято сразу по завершении детального изучения ситуации», - говорил А.ГОЛУБЧЕНКО.