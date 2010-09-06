Задержан продавец шпионских спецсредств

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника одного из торговых заведений Черновцов во время реализации им запрещенной к свободной продаже электронной техники – шести авторучек с вмонтированными видеокамерами и шести устройств для GSM-прослушивания.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре УСБУ в Черновицкой области, следствием установлено, что в течение 2010 года задержанный вместе со своим сообщником продали несколько партий этого товара китайского производства, который они незаконно получили из-за границы с использованием почтового канала.

Согласно заключению экспертизы, изъятые «шпионские» устройства являются специальными техническими средствами негласного получения информации на специальных закрытых объектах.

Следователи СБУ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

Двум злоумышленникам уже выдвинуто обвинение. Следствие продолжается.