Полтава подписала договор с американцами

Власти Полтавы подписали договор о сотрудничестве и побратимстве с городом Флинт (США).

Как передает корреспондент УНИАН, по словам секретаря горсовета Полтавы Александра КОЗУБА, целью соглашения является создание партнерских отношений между городами-побратимами.

«Прежде всего, мы заинтересованы в сотрудничестве в образовательной сфере, поскольку Флинт перестраивает свое направление развития из индустриального города - в студенческом. В последние годы, у нас интенсивно развиваются учебные заведения. А программа побратимства предусматривает образование мирового лидерского центра для обучения студентов», - заявил президент интернациональной организации "Систер Сити" Джон ФРИМАН, который подписал договор со стороны города Флинт.

Среди других задач, предусмотренных соглашением, - сотрудничество в области управления, в сфере культуры, экологии, молодежной политики и туризма, сообщил А.КОЗУБ.

По его словам, «в плане экономического развития Полтавы на первом месте стоит туризм, а потом - развитие промышленности, поэтому городские власти прилагают усилия для того, чтобы о городе узнали как можно больше стран, которые захотели бы с нами работать».

«Поэтому Полтава не только сама ищет города-партнеры, но и имеет много городов, как в случае с Флинт, которые первые изъявляют желание сотрудничать», - добавил секретарь горсовета.

Он также напомнил, что Флинт, как и Полтава - студенческий город. В вузах Флинта учится почти 35 тысяч студентов, в Полтаве - почти 37 тысяч.