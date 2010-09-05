Янукович: мы готовы участвовать в китайских программах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Украина имеет возможности для участия в программах построения инфраструктуры Китая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время посещения Всемирной выставки «Экспо-2010», которая проходит в китайском городе Шанхае.

По его словам, руководству Украины очень важно расширить возможности для привлечения иностранных инвестиций в экономику государства, в частности, привлекать внимание к ее возможностям таких ведущих государств мира, как Китай.

«Безусловно, мы в свою очередь готовы принимать участие в некоторых китайских программах. Наши специалисты, технологии, другие возможности способны строить инфраструктуру некоторых регионов, городов Китая», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

Как он объяснил, такая деятельность будет способствовать продвижению и пропаганде возможностей Украины, экономика которой ориентирована на экспорт.

«Нам следует не забывать, что 60% продукции мы экспортируем. Поэтому нам не только необходимо закрепляться на мировых рынках, но и постоянно расширять их для украинской продукции», - сказал глава государства.

Он также в который раз отметил, что Китай является очень привлекательным для Украины.

«С точки зрения комфортности отношений с Китаем, я считаю, это наш хороший партнер, с которым мы будем работать», - подытожил В.ЯНУКОВИЧ результаты своего государственного визита к Китайскую Народную Республику.