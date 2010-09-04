Правительство готово к критике Налогового кодекса в ВР

Правительство Украины готово к критике проекта Налогового кодекса в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в ходе торжественного мероприятия, организованного УСПП и Советом предпринимателей при Кабмине по случаю Дня предпринимателя.

«Мы открыты для критики. Мы передаем проект (Налогового кодекса – УНИАН) в Верховную Раду. Там вы услышите массу критических замечаний – мы к ним готовы и ориентированы на то, чтобы максимально все учесть», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что правительство, разрабатывая Налоговый кодекс, пыталось создать условия для интенсивного развития экономики. «У вас не должно быть никаких сомнений, что у правительства нет другой задачи, кроме как создать стимулы для быстрого и интенсивного обновления нашей страны. Нет другой задачи, поверьте», - подчеркнул Н.АЗАРОВ, обращаясь к предпринимателям.

Как сообщал УНИАН, по результатам всеукраинского обсуждения новый проект Налогового кодекса был представлен 3 сентября на пресс-конференции в Киеве.

Главный принцип, который заложен в проект документа, – это либерализация Налогового законодательства, а также обязанность для всех налогоплательщиков платить налоги. По словам главы правительства, согласно новому проекту, в Украине будут установлены «наверное, самые низкие налоги в Европе». «Ликвидируется значительное количество налогов, которые обременительны с точки зрения администрирования», – сказал глава правительства.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.