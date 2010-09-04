Как поссорились таможня и зернотрейдеры

Государственная таможенная служба Украины опровергает обвинения в намеренной дискредитации таможенниками отдельных зернотрейдеров, которые прозвучали со стороны Украинской зерновой ассоциации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, об этом идет речь в официальном ответе ведомства на открытое письмо Украинской зерновой ассоциации.

«Ваши обвинения в адрес Гостаможслужбы относительно дискредитации деловой репутации отдельных субъектов внешнеэкономической деятельности, осуществляющих экспорт зерна, по нашему мнению, являются полностью безосновательными», – говорится в ответе Гостаможслужбы.

В нем также отмечается, что тема экспорта зерна не должна быть закрытой, поскольку она крайне чувствительна для общества и экономики государства. «Результаты деятельности таможенных органов по контролю за этими экспортными операциями в этом году являются открытыми и публичными. Не исключение и обнародованные факты выявленных нарушений при осуществлении экспорта пшеницы, которые были зафиксированы таможенными органами. При этом уполномоченными для выступления в средствах массовой информации представителями Гостаможслужбы осуществлялась исключительно констатация выявленных и задокументированных фактов нарушения таможенного законодательства при экспорте зерна пшеницы и возбуждения ряда уголовных дел без акцентирования внимания на конкретных экспортерах или зернотрейдерах. Таким образом, Ваши обвинения в адрес должностных лиц Гостаможслужбы о намеренной дискредитации отдельных зернотрейдеров являются абсолютно безосновательными, предвзятыми и субъективными», – отмечается в сообщении Гостаможслужбы.

Как сообщалось, в конце августа Украинская зерновая ассоциация (УЗА) направила открытое обращение к председателю Государственной таможенной службы Украины Игорю КАЛЕТНИКУ с призывом строго придерживаться норм действующего законодательства в вопросе проведения таможенного досмотра экспортируемого зерна и воздержаться от безосновательных обвинений экспортеров.