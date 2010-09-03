КНМП открыл собственный сайт

3 сентября Киевский независимый медиа-профсоюз презентует собственный официальный сайт www.media-profspilka.org.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Медиа-профсоюза, сейчас на сайте есть лента новостей, календарь украинского журналиста, информация о медиа-профсоюзе, файловая библиотека, база фотографий и контакты комитета КНМП.

„Мы были сапожниками без сапог, - сказал председатель Комитета КНМП Юрий ЛУКАНОВ, - то есть имели совсем слабенький информационный рупор. Теперь мы имеем более приличный ресурс. Он сыграет свою роль в процессе создания всеукраинского объединения региональных профсоюзов, которое мы инициировали с Запорожским и Волынским независимыми медиа-профсоюзами”.

„Ми стремимся работать максимально открыто, поэтому создали этот сайт. На нем уже можно найти исчерпывающую информацию о Киевском независимом медиа-профсоюзе, в том числе и протоколах заседаний комитета, уставе, информации о вступлении и руководстве организации”, - заметил редактор сайта, член Комитета КНМП Андрей ЯНИЦКИЙ.

Он надеется, что сайт привлечет внимание журналистов к профсоюзному движению, поскольку это лучшая законная форма защиты прав и свобод для наемного работника.

Сайт пока работает в тестовом режиме, поэтому КНМП просит журналистов направлять свои советы и замечания относительно сайта по адресу профсоюза profpres@ukr.net.