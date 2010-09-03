Член Центризбиркома родила дочку
18:12, 03 сентября 2010Общество
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Коллеги поздравляют Юлию Швец
Член Центральной избирательной комиссии Юлия ШВЕЦ 2 сентября родила дочку.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.
На данный момент Ю.ШВЕЦ находится на больничном.
На вопрос, будет ли принимать она участие в роботе ЦИК в связи с рождением ребенка, в пресс-службе комиссии отметили, что "это решение за ней".
“Коллеги, весь коллектив Центризбиркома сердечно поздравляют молодую маму и ее мужа Тимура с пополнением семьи! Пусть доченька растет здоровой, умной и красивой, как ее родители, пусть счастливой будет ее судьба и удачным каждый жизненный выбор!”, - сообщили в пресс-службе.
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