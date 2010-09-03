Член Центризбиркома родила дочку

Член Центральной избирательной комиссии Юлия ШВЕЦ 2 сентября родила дочку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

На данный момент Ю.ШВЕЦ находится на больничном.

На вопрос, будет ли принимать она участие в роботе ЦИК в связи с рождением ребенка, в пресс-службе комиссии отметили, что "это решение за ней".

“Коллеги, весь коллектив Центризбиркома сердечно поздравляют молодую маму и ее мужа Тимура с пополнением семьи! Пусть доченька растет здоровой, умной и красивой, как ее родители, пусть счастливой будет ее судьба и удачным каждый жизненный выбор!”, - сообщили в пресс-службе.