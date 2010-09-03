В обменниках Киева подорожал доллар

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,90 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился по сравнению со 2 сентября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,06/10,20 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,98-10,13 грн./евро, по продаже – в пределах 10,16-10,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению со 2 сентября повысился на 0,6% и сегодня составляет 0,2515 грн./рубль, продажи – на 0,3% - до 0,2584 грн./евро. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2440-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,25700-0,2620 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,90 грн./долл., курс продажи – 7,93 грн./долл. Курс немного повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,4% и сегодня составляет 10,07 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 10,20 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,98-10,13 грн./евро, по продаже – в пределах 10,16-10,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился по сравнению со 2 сентября на 0,4% и сегодня составляет 0,2516 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2588 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2440-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2620 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,93 грн., евро – 9,98/10,20 грн., рубль – 0,2400/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,885/7,925 грн., евро – 9,95/10,31 грн., рубль – 0,2490/0,2590 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,89/7,93 грн., евро – 10,00/10,30 грн., рубль – 0,2530/0,2610 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 3 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,8978, к евро – 10,1234, к российскому рублю – 0,25738.