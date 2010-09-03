На Львовщине убили депутата Балоги

Вчера около 22.50 во дворе собственного дома в селе Зимная Вода Пустомитовского района Львовской области был найден мертвым депутат Пустомитовского райсовета Ярослав Федин ( 1954 г. р.).

Как сообщил УНИАН источник в ГУ МВД во Львовской области, тело Я.Федины, который ранее занимал должность главного врача Пустомитовской районной больницы, было обнаружено со связанными скотчем руками и ногами, а также клейкой лентой было заклеено лицо. По информации источника, у жертвы многочисленные травмы головы.

На месте работают правоохранители. На данный момент никаких версий относительно убийства депутата райсовета, который намеревался баллотироваться на этих выборах во Львовский областной совет от партии «Единый Центр», не озвучивают.