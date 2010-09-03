Белорусы отказались продавать гречку в Россию

Беларусь ввела ограничения на поставки гречневой крупы в Россию. Об этом рассказал журналистам исполнительный директор X5 Retail Group, развивающей сети магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель": "Наши поставщики из Белоруссии, у которых есть гречка, отказываются поставлять из-за ограничений, установленных правительством Белоруссии".

Президент России Дмитрий Медведев попросил первого вице-премьера Игоря Шувалова, курирующего Таможенный союз, "поговорить с коллегами". "Я понимаю, что дело это трудное, подчас требующее больших душевных сил. Но куда деваться, мы в одном союзе, мы братские государства", - сказал Медведев.

Со своей стороны, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Василий Седин заявил, что страна пока не располагает излишками гречневой крупы для экспорта. "Уберем гречку - посчитаем. Нам надо, прежде всего, обеспечить свою потребность", - пояснил Седин.

В конце августа российские СМИ сообщили, что из-за засухи гречневая крупа резко подорожала и исчезла из продажи во многих сетевых магазинах. По данным Росстата, гречка с начала года выросла в цене на 85 процентов. В то же время в Российском зерновом союзе объяснили ажиотажный спрос на гречку спекулятивными настроениями продавцов, а также шумихой, поднятой в СМИ.

Лента.ру