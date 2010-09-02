Онопенко выбрал место суда для экс-судьи Зварича

Уголовное дело об обвинении во взяточничестве бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА будет рассматривать Оболонский районный суд г. Киева.

Такое решение сегодня принял председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО на основании части 6 ст. 48 Закона «О судоустройстве и статусе судей», которой предусмотрено, что подсудность дела об обвинении судьи в совершении преступления определяется председателем ВСУ, сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда.

В частности, говорится в сообщении, «дело об обвинении бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА в совершении им преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 ст. 368, частью 2 ст. 376, частью 2 статьи 383 Уголовного кодекса Украины, и судьи этого суда Вячеслава ЛЮБАШЕВСКОГО по части 5 ст. 27, части 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины будет рассматривать Оболонский районный суд г. Киева”.

Соответствующее решение принято по результатам рассмотрения материалов, которые поступили в Верховный Суд Украины из Апелляционного суда г. Киева, отметили в пресс-службе.

Как напомнили в ВСУ, в июне этого года в соответствии с действующим на то время процессуальным законодательством подсудность этого дела была определена Апелляционному суду Киева. Однако новым Законом «О судоустройстве и статусе судей», который вступил в силу 30 июля этого года, было изменено положение криминально-процессуального законодательства, регламентирующее подсудность уголовных дел. Новой редакцией ст. 33 Уголовно-процессуального кодекса Украины установлено, что все уголовные дела рассматриваются районными (городскими) судами.

Кроме того, такое решение принято с целью устранения сомнений в предвзятости и обеспечения наиболее объективного, полного и всестороннего рассмотрения указанного уголовного дела, подчеркнули в Верховном Суде Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против на то время председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и жительства председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

30 декабря 2009 года заместитель генпрокурора Виталий ЩЁТКИН заявил, что Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении И.ЗВАРИЧА по 8 эпизодам получения взяток.

11 января 2010 года адвокат экс-судьи Руслана ЮХИМЕНКО сообщила, что И.ЗВАРИЧ вместе со своими адвокатами начал знакомиться с материалами уголовного дела против него, которое насчитывает около 70 томов.