Музей металлургии под открытым небом создан у проходной комбината
03:27, 02 сентября 2010Общество
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Сообщение из Днепродзержинска
В Днепродзержинске возле центральной проходной Днепровского металлургического комбината им. Дзержинского создан музей металлургии под открытым небом.
Об этом УНИАН сообщили в администрации предприятия.
Инициаторам появления первого в Украине музея металлургии под открытым небом стало руководство меткомбината.
Музей создан с целью сохранения оборудования прежних поколений. На данный момент в музее насчитывается 25 единиц ныне уже исторической техники. Экспозиция открыта для свободного посещения. Чаще всего музей металлургии под открытым небом посещают школьники, студенты и ветераны.
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