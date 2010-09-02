Музей металлургии под открытым небом создан у проходной комбината

В Днепродзержинске возле центральной проходной Днепровского металлургического комбината им. Дзержинского создан музей металлургии под открытым небом.

Об этом УНИАН сообщили в администрации предприятия.

Инициаторам появления первого в Украине музея металлургии под открытым небом стало руководство меткомбината.

Музей создан с целью сохранения оборудования прежних поколений. На данный момент в музее насчитывается 25 единиц ныне уже исторической техники. Экспозиция открыта для свободного посещения. Чаще всего музей металлургии под открытым небом посещают школьники, студенты и ветераны.