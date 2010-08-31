Суд возбудил дело о банкротстве сети магазинов электроники City.com

Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве ООО «Сити’ком» (сеть магазинов электроники City.com).

Об этом говорится в объявлении, опубликованном в газете «Урядовый курьер» №159 от 31 августа т.г.

Согласно сообщению, дело возбуджено 2 августа этого года, распорядителем имущества назначен Сергей КИЦУЛ.

Справка УНИАН. Сеть магазинов электроники City.com входит в структуру холдинга Unitrade Group.

Unitrade Group работает на украинском рынке IT-ритейла с 1994 года.