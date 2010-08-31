Кондитеры посмотрели правде в глаза и сделали неутешительный вывод

Рост цен на продовольственное зерно и муку вынудит украинских кондитеров постепенно повышать цены на свою продукцию.

Такое мнение высказала президент корпорации «Бисквит-Шоколад» Алла КОВАЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия.

По словам А.КОВАЛЕНКО, в последнее время произошел резкий скачок цен на зерно и муку. «Если еще полтора месяца назад продовольственную пшеницу можно было приобрести по 1200-1300 грн. за тонну, то сейчас официальная цена составляет 1500-1550 грн., но по ней нет предложения, то есть производители занимают выжидательную позицию. И поставщики муки гарантируют цену только на неделю вперед, что вносит дополнительную неопределенность», – отметила она.

Президент компании подчеркнула, что в данном случае играют роль не спекулятивные интересы, а объективные обстоятельства, поскольку ввиду сложных погодных условий – суровых морозов зимой и засушливого лета – основным странам – производителям зерна пришлось корректировать свои планы на урожай. Кроме того, добавила она, ситуация усугубляется постоянным ростом цен на энергоносители.

«Нужно смотреть правде в глаза: в таких условиях удерживать цены на прежнем уровне кондитерам не удастся», – считает А.КОВАЛЕНКО.

По ее мнению, отечественные производители кондитерских изделий постараются не допустить резких колебаний цен на свою продукцию, однако будут вынуждены с определенной периодичностью повышать их на 3-4%.