В Украине будет издаваться всемирно известный журнал Forbes

В Украине будет издаваться всемирно известный деловой журнал Forbes. Лицензию на его издание получил Украинский Медиа Холдинг.

Первый номер украинского Forbes появится в 1 квартале 2011 года.

Президент UMH Борис Ложкин заявил: «Для нас большая честь и ответственность представлять бренд Forbes. Появление в Украине самого влиятельного в мире делового журнала - это еще один шаг по встраиванию нашей молодой экономики в глобальную экономическую систему, еще один шаг по внедрению лучших стандартов мировой журналистики».

«Задача UMH сделать Forbes самым успешным деловым журналом на украинском рынке с самыми лучшими показателями доверия читателей и рекламными доходами в течение 3 лет» - добавил Борис Ложкин.

Президент Forbes Мигель Форбс приветствовал Украину в семействе Forbes и сказал, что "рад сотрудничать с UMH для укрепления лидерства на рынке с таким высоким потенциалом".

Справка УНИАН: Forbes был основан в 1917 году Берти Чарльзом Форбсом в США. Журнал выходит по лицензии в Китае, Хорватии, Индии, Индонезии, Израиле, Корее, Латвии, Польше, Румынии, России, Словакии и Турции.