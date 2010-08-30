На полях Ивано-Франковщины второй год горит газ?

Вблизи села Лесная Слободка в Ивано-Франковской области из-под земли вытекает газ, горит на полях и отравляет воду в колодцах, но на ликвидацию чрезвычайной ситуации уже второй год не могут найти средства.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном экологическом центре Украины.

Руководство Ивано-Франковской областной государственной администрации на запрос Национального экологического центра направило письмо, в котором говорится, что проблема утечки природного газа возле Лесной Слободки чиновникам известна.

«В результате обследования территории, обнаружено наличие выхода природного газа на данную поверхность на участке площадью 30х10 метров. Центральный наибольший выход грифона имеет диаметр 1 метр, высота пламени 0,5 метра. Также обнаружен природный газ в воде в колодцах двух усадеб и загазованность в подвальном помещении, что представляет угрозу здоровью и жизни граждан», - говорится в письме первого заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА Василия ПЛАВЮКА, информируют экологи.

В.ПЛАВЮК сообщил, что разрешение на геологическое изучение и на опытно-промышленную разработку этой территории имеет дочернее предприятие «Западукргеология» (входит в состав Национальной акционерной компании «Надра Украины»). Представители этого предприятия входили в рабочую группу, которая еще в 2009 году констатировала утечку газа.

ГП «Западукргеология» подсчитало, что для ликвидации утечки газа необходимо 2 млн. грн. (это только первоочередные работы). Поскольку денег нет, работы по обезвреживанию никто не проводит.

Тем не менее, в этом году начато финансирование геологического изучения данного участка.

«Изготовлена проектно-сметная документация на бурение поисково-разведывательной скважины №4-Коломыйская; завезено 5 штук вагон-домиков для проживания и обслуживания рабочих бригады, тракторную и экскаваторную технику; ведутся подготовительные работы к монтажу бурового оборудования», - сказано в письме.

Как сказал по поводу этой проблемы заместитель председателя Национального экологического центра Алексей ВАСИЛЮК, «в который раз видим ситуацию, когда экологические проблемы на периферии страны никто не решает, ссылаясь на элементарную причину отсутствия средств. Вместо этого, имеем дело с нарушением конституционных прав жителей села на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду”.

“Следовательно, каждый служащий, чья бездеятельность порождает негативное влияние на жизнь людей, должен нести ответственность», - подчеркнул А.ВАСИЛЮК.