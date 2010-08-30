Киевский фуникулер закрывают на ремонт
09:18, 30 августа 2010Общество
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С 1 сентября по 1 октября на киевском фуникулере будут проводиться ремонтные работы. Об этом сообщает официальный веб-портал Киевской городской власти.
Соответствующее распоряжение "О регламентных и ремонтных работах на фуникулере" было подписано исполняющим обязанности председателя Киевгорадминистрации Александром Поповым.
Согласно распоряжению, коммунальное предприятие "Киевпастранс" должно выполнить в течение данного периода плановые ремонтные работы.
В частности, речь идет об обследовании и профилактическом ремонте.
Регламентные работы на фуникулере проводятся ежегодно для обеспечения его дальнейшей надежной эксплуатации.
Фуникулер был открыт 7 мая 1905 года.
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