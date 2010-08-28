На глазах у детей на пляже в Крыму погибли два человека

Два человека, по предварительным данным, жители Брянска (Россия), погибли в субботу в результате обрушения грунта на пляже в поселке Николаевка в Крыму.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил помощник начальника крымского управления МЧС Владимир ИВАНОВ.

«Очевидцы сообщили, что под завалами оказались два человека. Их тела уже извлекли», - сказал В.ИВАНОВ.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и бойцы внутренних войск.

В.ИВАНОВ также сообщил, что свидетелями трагедии стали дети, с ними работают психологи.