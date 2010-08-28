На глазах у детей на пляже в Крыму погибли два человека
14:58, 28 августа 2010Общество
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Обрушение грунта
Два человека, по предварительным данным, жители Брянска (Россия), погибли в субботу в результате обрушения грунта на пляже в поселке Николаевка в Крыму.
Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил помощник начальника крымского управления МЧС Владимир ИВАНОВ.
«Очевидцы сообщили, что под завалами оказались два человека. Их тела уже извлекли», - сказал В.ИВАНОВ.
На месте происшествия продолжают работать спасатели и бойцы внутренних войск.
В.ИВАНОВ также сообщил, что свидетелями трагедии стали дети, с ними работают психологи.
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