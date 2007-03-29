От того, что Ющенко сказал в Луганске, у Чорновола уши повяли

Член фракции Партии регионов Тарас Чорновил призывает коалицию игнорировать "провокационные действия оппозиции" и не выводить людей на митинги.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

Чорновил заявил, что документ, который зачитывался с трибуны ВР как проект указа о досрочных выборах, заведомо сознательно готовился как фальшивка, чтобы потом его легче было опровергнуть, "откреститься".

"В этой ситуации надо хорошо подумать, где может быть провокация и не наступить на мину", - предостерег депутат.

По его убеждению, коалиция своим противодействием может создать оппозиционным силам предпосылки для проведения Майдана и повлечь досрочные выборы.

В свою очередь член фракции КПУ Николай Кравченко считает необходимым предупредить президента о персональной ответственности за последствия роспуска парламента.

"Он (президент) поехал в Луганск и такое там говорит, что уши вянут. Так просто решаются проблема роспуска парламента, введение войск", - отметил депутат.

Одной из первых задач Верховной Рады Кравченко назвал предупреждение президента "с учетом его личностных качеств характера", о его персональной ответственности как гражданина.

"Надо нарисовать картину, когда с Юлиной стороны будут провокаторы, стенка пойдет на стенку, пострадает людей пять, не дай Бог. Кто будет отвечать за кровь? Мы должны сказать, что он (президент) будет отвечать", - заявил депутат.

По его убеждению, президенту надо напомнить, что "он здесь пока живет". "Довольно с ним заигрывать, мы с ним заигрались. Пора покончить с тем, что он слушает то Юлю, потом "Нашу Украину", потом не знает, что делать, и у него рождается бредовая идея о роспуске", - добавил он.

"Мы должны поставить президенту вопрос, на каком основании глава ЦИК встречается сегодня с высшими должностными лицами США", - отметил Кравченко.

По его убеждению, коалиция должна вынести решение о характере деятельности президента. "И не бояться сказать, что его деятельность антинародная, антигосударственная, антиконституционная и т.д.", - заявил депутат.

Также он высказал убеждение, что Министерство внутренних дел не должно выполнять указ президента о роспуске парламента в случае его подписания.

"Мы не боимся его, мы знаем о все его делах", - заявил Кравченко, добавив, что всему виной является слабость президента.

Украинская правда