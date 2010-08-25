Горят склады ядохимикатов

В Середина-Будском районе Сумской области горит склад ядохимикатов - громадные ангары с почти тысячей тонн яда.

Об этом сообщается на сайте новостной программы ТСН телеканала «1+1».

Химикаты туда начали свозить еще с 1070-х годов для временного хранения, впрочем, до утилизации так и не дошло.

Рядом со складами расположены два села - именно их жители начали задыхаться от удушающего дыма и сообщили в МЧС.

О причинах воспламенения пока неизвестно. В МЧС допускают, что, вероятнее всего, это влага. Накануне был ливень, и через дырявую крышу дождевая вода могла попасть на ядохимикаты, это и повлекло реакцию и тление - оттуда повалил удушающий дым.

Бригады спасателей к тушению пока не приступают - вода или же пена могут лишь усилить химическую реакцию. Ожидают прибытия группы радиационной и химической защиты и результатов специальной лаборатории.

В МЧС заверяют, что опасности для жителей близлежащих сел уже нет, потому что спасатели ограничили доступ кислорода в склад и несколько замедлили химическую реакцию. Поэтому об эвакуации населения не идет речь.

Между тем жители говорят, что и до сих пор чувствуют удушающий запах, жалуются на головную боль и раздражение глаз. Некоторые, не ожидая решения об эвакуации, выезжают к родственникам, подальше от химсклада.