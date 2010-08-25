В Коктебеле соберутся звезды джаза

С 3-го по 5-е сентября в Коктебеле на базе пансионата «Голубой залив» состоится второй международный джазовый фестиваль «LIVE IN BLUE BAY».

Среди заявленных музыкантов: Алексей Козлов и «Новый АРСЕНАЛ» (Россия), Сергей Манукян, Павел Чекмаковский, Артем Федотов, Валерий Гроховский (Россия), The Cleints Funk (Швейцария), THE RADIO (Латвия), AMINA FIGAROVA sextet (Бельгия), BRASIL BOSSANOVA - Duduka Da Fonseca, Maucha Adnet, Helio Alves. ARK Ovrutski, Энвер Измайлов и группа «Карадаг», Тамара Лукашова и квартет Алексея Петухова (Одесса), ALEXANDER MURENKO feat. “FUSION BAND” (г.Киев).

Фестиваль позиционируется, как исключительно джазовый, отмечают организаторы. Наряду с выступлениями музыкантов на главной сцене запланированы мастер-классы, ночные джемы и выступления джазовых коллективов на второй, малой сцене.

Оргкомитет напоминает, что фестиваль «LIVE IN BLUE BAY-2009» был отмечен премией «Общественное признание» Крымского общественного совета в номинации «Событие года» с вручением диплома и Гран При.

Организаторы ожидают, что расширение вместимости главной концертной площадки на треть позволит увеличить прошлогоднюю цифру посетителей - 15 тысяч человек.

Девиз фестиваля – «Счастье в каждом звуке».