Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал указ “О мерах в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932–1933 годов в Украине”.

Текст указа от 28 марта 2007 года за № 250/2007 размещен на официальном сайте главы государства.

С целью обеспечения надлежащего чествования памяти жертв геноцида Украинского народа В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины разработать в месячный срок с привлечением Координационного совета по подготовке мероприятий в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932–1933 годов в Украине и утвердить План мероприятий на 2007–2008 годы в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932–1933 годов в Украине.

В частности, планом должно быть предусмотрено обеспечение составления списков жертв Голодомора в Украине, формирование Национальной книги памяти и соответствующих региональных книг памяти, а также составление единого списка пострадавших от Голодомора; установление в населенных пунктах Украины, жители которых пострадали от Голодомора, соответствующих памятников и памятных знаков и тому подобное.

Кроме того, должны быть осуществлены дополнительные мероприятий по признанию международным сообществом, в частности Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Европейским Парламентом, Голодомора 1932–1933 годов в Украине геноцидом Украинского народа.

Также Кабмин должен обеспечить сотрудничество с Международным координационным комитетом Всемирного конгресса украинцев для планирования проведения 75-й годовщины Голодомора в Украине, а также организовать проведение в 2008 году в Киеве Международного форума, посвященного 75-й годовщине геноцида Украинского народа.

Кроме того, Президент требует обеспечить формирование единого реестра документов, материалов, связанных с Голодомором 1932–1933 годов в Украине, в том числе осуществления мер по возвращению в установленном порядке в Украину соответствующих документов из других государств.

Также Кабинет Министров Украины должен обеспечить завершение сооружения до 1 октября 2008 года в городе Киеве Мемориала памяти жертв голодоморов в Украине.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено образовать в месячный срок соответствующие координационные советы, включив в их состав представителей общественности, для обеспечения организации и проведения мероприятий в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932–1933 годов в Украине, обеспечить разработку при участии координационных советов и утвердить соответствующие планы мероприятий.

Кроме того, они должны внести в трехмесячный срок предложения относительно награждения государственными наградами Украины граждан, которые внесли весомый вклад в исследование Голодомора 1932 – 1933 годов в Украине, донесение правды о трагедии до украинской и мировой общественности; принять меры для надлежащего упорядочения мест захоронения жертв геноцида Украинского народа.

Также необходимо в установленном порядке принять меры относительно демонтажа памятников и памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932–1933 годов в Украине и политических репрессий, а также относительно переименования улиц, площадей, переулков, проспектов, парков и скверов в населенных пунктах Украины, названия которых связаны с такими лицами.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, Национальная телекомпания Украины, Национальная радиокомпания Украины должны обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине.