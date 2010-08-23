Почему погибла рыба в Днепро-Бугском лимане

Одной из основных причин массовой гибели рыбы в Днепро-Бугском лимане 10 августа стало высокое содержание сероводорода.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Государственного управления охраны окружающей природной среды в Херсонской области Елена ДЕНИСОВА. (УНИАН: 10 августа в Днепро-Бугском лимане вблизи сел Александровка и Софиевка Белозерского района Херсонской области было найдено около 1,28 млн. экземпляров погибшей рыбы. В основном это были карась и бычок).

Е.ДЕНИСОВА отметила, что по данным, полученным от Государственной экологической инспекции в Херсонской области о проведенных исследованиях, установлено высокое содержание сероворода в воде - от 2,22 мг/дм куб до 7,3 мг/дм куб.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в воде была превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) других веществ, в частности, хлоридов, сульфатов, фосфатов. Экологи отмечают, что высокое содержание сульфатных и хлоридных соединений ухудшает вкусовые качества воды, делает ее малопригодной для многих технических и хозяйственных нужд, а также для орошения полей.

Также в исследованных 7 пробах воды с места гибели рыбы было отмечено низкое содержание кислорода. На разных глубинах содержание кислорода в воде составило от 0,6 до 3 мг/дм куб при норме не менее 6 мг/дм куб.

Кроме того, по результатам исследований выяснилось, что в воде было завышено и содержание биологических примесей, что повлекло за собой завышенное биологическое потребление кислорода.

Отмечается также, что содержание нитратов и нитритов в воде было ниже ПДК.