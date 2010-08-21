Горели склады в Хмельницком

Сегодня в 00:50 в Хмельницком на улице Геологов неподалеку от вещевого рынка возник пожар складских помещений ковровых изделий на площади 250 квадратных метров.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Центра пропаганды ГУ МЧС в области, по вызову на место события оперативно прибыли четыре отделения пожарно-спасательных подразделений.

“На то время пламя охватило весь одноэтажный склад. На подмогу вызвали еще одиннадцать пожарных отделений. Благодаря умелым действиям спасателей, пожар локализировали и не допустили распространение огня на соседние здания”, - отмечается в сообщении.