В армии установлен новый воинский ритуал

В Вооруженных Силах Украины установлен новый военный ритуал – ежедневный подъем и спуск Государственного Флага. Соответствующий приказ об этом подписал министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, данный приказ подписан «с целью подъема национального сознания военнослужащих ВСУ, воспитания в них уважения к Государственному Флагу как одному из символов государства, активизации военно-патриотического воспитания личного состава ВСУ и повышение престижа военной службы».

Так, в соответствии с приказом, Государственный Флаг поднимается (спускается) ежедневно в местах постоянной дислокации военных частей, высших военных учебных заведений и воинских учебных подразделений высших учебных заведений, учреждений и организаций, а также в полевых лагерях во время проведения учеб и полевых выходов.

Флаг поднимается (спускается) на флагштоке, установленном на строевом плацу. Флаг на военных кораблях и судах поднимается (спускается) в соответствии с Положением о корабельной службе в Военно-морских Силах ВСУ. Флаг в военных частях Воздушных Сил, личный состав которых вовлекается в несение боевого дежурства, поднимается (спускается) в соответствии с Положением об организации подготовки к несению боевого дежурства и проведения ритуала заступания на боевое дежурство из противовоздушной обороны в ВСУ, отмечается в приказе.

Относительно порядка проведения ежедневного ритуала подъема (спуску) Флага, приказом определяется, что в начале рабочей недели (по понедельникам) подъем Флага осуществляется в утреннее время во время общего построения личного состава бригады (полка, отдельного батальона) дежурным военной части с привлечением определенных лиц суточного наряда. Подъем Флага сопровождается выполнением личным составом Государственного Гимна Украины.

В другие дни ритуал подъема (спуска) Флага осуществляется дежурным (помощником дежурного, если это офицер) военной части с привлечением определенных лиц суточного наряда.

Подъем Флага в будни осуществляется в 8 часов 30 минут, в выходные и праздничные дни - в 9 часов, а спуск Флага осуществляется в 20 часов.

В случае объявления общенационального (региональнойго в пределах отдельной административно-территориальной единицы) траура Флаг приспускается на 1/2 высоты флагштока на протяжении определенного времени.

Приказом министра определенно также порядок сохранения и использования Флага.

Так, Флаг сохраняется в специальном чехле в комнате дежурного военной части в сейфе (металлическом шкафу) для сохранения документов, а в полевых условиях во время расположения военной части лагерем (в палатках) – в месте расположения (палатке) дежурного военной части.

Запрещается использовать поврежденный или загрязненный Флаг, размещать на его полотнище предметы, эмблемы, отметки, буквы, слова, цифры, рисунки или изображения любого характера, украшать полотнище бахромой.

Устаревшее или же загрязненное полотнище Флага должно быть немедленно заменено.