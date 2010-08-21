Бойко от Миллера добивается гарантий?

Украина хочет получить гарантии от ОАО «Газпром» на загруженность своей газотранспортной системы.

Как сообщается на официальном сайте Министерства топлива и энергетики, об этом сказал вчера министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО во время рабочей встречи с председателем правления «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ, на которой обсуждался вопрос стратегического партнерства двух стран в энергетической сфере.

«Мы хотим получить гарантии от «Газпрома», что будут достаточные объемы транзита. Переговоры с Россией направлены на то, чтобы мы не остались в стороне от транспортных потоков российского газа», - подчеркнул министр.

Ранее Ю.БОЙКО неоднократно отмечал, что вопрос загрузки украинской ГТС является чрезвычайно важным для энергетической безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 августа, в Москве начался новый раунд переговоров о создании совместного предприятия ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».