В Черткове наркотиками торговал учитель

В Черткове Тернопольской области во время продажи наркотиков задержан учитель.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, 24-летнего жителя Черткова сотрудники подраздела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали при продаже синтетического наркотического средства «Субутекс» (медицинское название – «Бупренорфин»).

По данным правоохранителей, наркотики задержанный получал из Италии. С поставщиками мужчина познакомился во время посещения матери, которая находится на заработках за границей. С того времени ему регулярно посылали «Субутекс», который он сбывал по цене 250 грн. за таблетку.

В отношении учителя возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт и хранение наркотических средств.